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Erdoğan çiftçilere destek müjdesi verdi

Çiftçilere destek müjdeleri veren Erdoğan, "Kimsenin üreticilerimizin alın terine el sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 11:41..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de çiftçilerle bir araya geldi. Burada Türkiye'nin tarımdaki yükselişinin sürmesi için devletin çifçilere verdiği desteklerleri açıklayan Erdoğan, "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Tarım Kredi Kooperatifleri gönüllü katılım ile çiftçilerimize hizmet veriyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış noktalarının ana tedarikçisidir.
İlk ilk 2 ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık.

ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERDİK

Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Yılın ilk 2 ayında çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini paylaşmak istiyorum.

Erdoğan çiftçilere destek müjdesi verdi

Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteğinde 730 milyar lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira, sulama elektriği tohum gibi hususlarda 148 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.
Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6.1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık. 48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

TARIMSAL HASILA BAKIMINDAN AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ

Her tarım alanına, beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak. Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Erdoğan çiftçilere destek müjdesi verdi

TÜKETİCİLERİMİZİN EKMEĞİNE GÖZ DİKENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Hiç kimsenin, ne üreticimizin ne de tüketicimizin ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Bunu bir milli güvenlik sorunu olarak görüp ona göre müdahale ediyoruz.

Sadece GAP kapsamındaki sulamaların ülkemize katkısı 2.2 milyar dolar, enerji katkısı 4 milyar dolar içme suyu tarafındaki katkısı ise 500 milyon dolardır."

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