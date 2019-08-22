taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7275
Euro
6.3606
Altın
1501.68
Borsa
95522.11
Gram Altın
276.552

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cazan bölgesindeki ortak operasyon merkezini balistik füzeyle hedef aldı.

AA | 22.08.2019 - 05:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

FÜZE SALDIRISI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan bölgesindeki Samta kentinde bulunan operasyon merkezine balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Seri, saldırıda, aralarında komutanların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğünü belirtti. Koalisyon güçleri tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

24
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

6
Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

22
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

4
Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

8
Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir