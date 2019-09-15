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Bayrampaşa'da otel yangını

Otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, birçok turist otelden tahliye edildi.

İHA | 15.09.2019 - 09:06..
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Sabah saatlerinde otel sakinleri, otelde çıkan yangınla bir anda panikledi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın mutfağın tamamını sarmaya başladı.

Bayrampaşa'da otel yangını

TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca can kaybının yaşanmaması içinde otelde bulunan turistler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Bayrampaşa'da otel yangını

BAZI TURİSTLER YALIN AYAK ÇIKTI

Yangının çıktığını öğrenip dışarı çıkan turistlerin kimisinin acele ile yalın ayak çıktığı görüldü.

Turistlerden kimi de yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek için öz çekim gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından turistler tekrar otele alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayrampaşa'da otel yangını

Bayrampaşa'da otel yangını

Bayrampaşa'da otel yangını

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