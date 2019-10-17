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Edirne'de patlamamış bomba korkuttu

Eski yıllardan kalma gömülü patlamamış askeri mühimmat bulundu.

İHA | 17.10.2019 - 22:02..
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Edirne'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu süren tarihi Süleyman Paşa Camisi'nin avlu kapısının giriş eşiği merdiven yapılmak için kazıldı.

Edirne'de patlamamış bomba korkuttu

Yaklaşık yarım metre derinliğindeki kazma işlemi sırasında biri havan, biri top mermisi olmak üzere iki patlamamış mühimmat bulundu.

Edirne'de eski tarihlerden kalma gömülü mühimmat bulundu VİDEO

Edirne'de patlamamış bomba korkuttu

BOMBA İMHA EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mühimmatları dikkatlice imha etmek üzere teslim aldı.

Balkan Savaşları ya da 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar, imhası için bomba imha ekiplerine teslim edildi.

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