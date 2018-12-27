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14 suçtan aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıs polis ekiplerince sahte kimlikle bulundu.

İHA | 27.12.2018 - 23:48..
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Bodrum’da son 2 yıl içerisinde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali ile ilgili aranan O.E. isimli şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Torba Kavşağı civarında yakalandı.

14 suçtan aranan şahıs yakalandı

14 suçtan aranan şahıs yakalandı VİDEO

ULUSAL YARGI SİSTEMİ'NDE YAKALAMA KARARI

Yaşanan kovalamacanın ardından bir aracın içerisinde yakalanan şahsın, bir süredir polis ekiplerince takip edildiği öğrenildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan O.E. isimli şahsın, 14 ayrı olayla ilgili Ulusal Yargı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 suçtan aranan şahıs yakalandı


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