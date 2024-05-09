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İstanbul'da turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası

İstanbul'da turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.