İHA
İstanbul'da taksilerde yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor...
Taksiciler ve yolcular arasındaki bitmeyen kavgalara bir yenisi daha eklendi.
Pendik Şeyhli Mahallesi'nde taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde şoför tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla buldu.
Bunun üzerine taksici ve turist arasında sözlü tartışma çıkarken, taksi içerisinde başlayan tartışma dışarıya taştı.
Yumruklu saldırıyı polis ayırdı
Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış