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15 yaşındaki kızı istismar eden iki kişiden biri tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 07:22..
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Manisa’nın Kula ilçesinde,  geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki F.P., kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu iddia ederek ailesi ile birlikte Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başvuru üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, her ikisi de 17 yaşındaki A.Ş.K. ve E.Y.'in kız çocuğuna cinsel istismar olayına karıştığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada zanlılar, Kula Cumhuriyet Savcılığı’nın emriyle gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan zanlılar, daha sonra savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan E.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken A.Ş.K., tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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