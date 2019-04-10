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17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

Erzurum'da, traktörüyle dereyi geçerken suyun ortasında kalan gencin imdadına Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri yetişti.

DHA | 10.04.2019 - 08:56..
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Aziziye'nin Sakalıkesik Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Emin Karadağ (17)'ı düştüğü dereden ekipler kurtardı.

DEREDEN TRAKTÖRLE GEÇECEKTİ, MAHSUR KALDI

Muhammed Emin Karadağ, eriyen kar nedeniyle suyu yükselen dereden geçmek istedi. Bir süre ilerleyen Karadağ'ın kullandığı traktör, suya gömüldü. Büyük bir bölümü suda gömülen traktörün üzerinde kalmayı başaran Karadağ, cep telefonuyla ailesini aradı. Karadağ'ın ailesinin Erzurum Kriz Merkezi'ni araması üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

HALATLA KARAYA ÇEKTİLER

Kısa sürede yaklaşık 20 kilometre mesafedeki olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, yanlarında getirdikleri botla suya girerek traktör üzerinde bekleyen gence ulaştı. Can yeleği giydirilen Muhammed Emin Karadağ, botla kıyıya çıkarıldı.

Dere ortasındaki genci kurtaran AFAD ekipleri, traktör için de çalışma yaptı. Ekiplerin halat bağladıkları traktör çekilerek dere kenarına alındı.

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

17 yaşındaki genç traktörüyle derenin ortasında kaldı

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