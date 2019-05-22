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19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

Başkentte, Esenboğa Havalimanı yolundaki Nuryağdı Camisi'nin kubbesine 19 yıldır yuva yapan leylekler, mahallenin simgesi oldu.

AA | 22.05.2019 - 02:52..
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Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 yıl önce yapımı tamamlanan Nuryağdı Camisi'ne her yıl şubatta gelen leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

Nuryağdı Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kemal Bal, caminin arsasının babası Mustafa Bal tarafından 1996'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağışlandığını söyledi.

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

19 YILDIR AYNI YERDE YUVALANIYORLAR

Caminin 2000'de ibadete açılmasının ardından leyleklerin kubbeye yuva yaptığını anlatan Bal, şöyle devam etti:

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

"Her sene geliyorlar, yavruları oluyor. Bazı mahalle sakinlerimiz 'Leylekler dışkılarını yapınca çürütür.' dedi. Kimisi 'Yuvalarını dağıtalım.' dedi. Babam da 'Bırakın kalsın.' dedi. O şekliyle kaldı. Minarelerimiz yapıldıktan sonra hoparlör, ezan sistemi kurulunca onlardan da rahatsız olmadılar. Normalde kuşlar sesten rahatsız olur. Bir de iki minarenin ortasında yuvası."

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Bal, "Nöbetleşe duruyorlar. Her sene 4 yavruları oluyor. Zayıf olanlar ölüyor, kuvvetli olanlar da uçup gidiyor." ifadelerini kullandı. Bal, "Mahalle sakinleri, hatta trafik polislerimiz bazen çıkıp yukarıdan bakıyor. Birkaç kez resimlerini çekip Facebook'a atmışlar. Sembol gibi oldu camide. 19 yıldır yuvaları aynı yerde, bir yere gittikleri yok." diye konuştu.

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar VİDEO

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