2 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Aynı bölge ile Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesindeki 4 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Bölgede operasyonlar sürüyor.