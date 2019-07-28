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2 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı’nda ve Ağrı Tendürek Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda toplamda 6 terörist öldürüldü.

İHA | 28.07.2019 - 09:42..
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İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Aynı bölge ile Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesindeki 4 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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