2 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen teröristler, bölgedeki sivilleri hayatı cehenneme çevirdi.

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Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı, bu kez de 'Ela' isimli şarkıda yaptığı dansla olay oldu.