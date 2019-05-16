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2 yılda damacanaya 10 bin TL attı

Batman'da bir esnaf, kıraathaneye gitmesi durumunda harcayacağı paraları her gün damacanaya attı, 2 yılda 10 bin lira biriktirdi.

AA | 16.05.2019 - 12:03..
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Batman'ın Kozluk ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Sönmezsoy, 2 yıl önce kıraathaneye gitmeme kararı alarak cebindeki madeni paraları damacanaya atmaya başladı.

KAHVEHANE VE İNTERNET SALONLARINA GİTMEYİ BIRAKTI

Mehmet Sönmezsoy, 2 yıl boyunca damacanaya madeni para atmayı sürdürdü. Ağzına kadar dolan damacanadaki madeni paraları sayan Sönmezsoy, yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini fark etti. Sönmezsoy, 2 yıl önce kahvehane ve internet salonlarına gitme alışkanlığını terk ettiğini söyledi.

2 yılda damacanaya 10 bin TL attı

GİTMEDİĞİ HER GÜN DAMACANAYA PARA ATTI

Her gün kahvehaneye vereceği 3 lira 500 kuruşu harcamış gibi hesap ederek damacanada biriktirmeye başladığını ifade eden Sönmezsoy, daha sonra eline geçen madeni paraları da damacanaya atmaya başladığını belirtti.

2 yılda damacanaya 10 bin TL attı

"1 LİRA, 10 BİN TL OLARAK GERİ DÖNDÜ"

Sözmezsoy, "Önemsemediğimiz 1 liralar bugün 10 bin olarak bana geri döndü. Gençlere tavsiyem, zamanlarını boşa harcayacakları yerlerden uzak dursunlar. Oralara vereceğiniz parayı biriktirin, sizin çok daha önemli işlerinize yarayacağından eminim. Biriktirdiğim parayla borçlarımı ödemeyi düşünüyorum." dedi.

2 yılda damacanaya 10 bin TL attı

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