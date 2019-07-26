2018 yılında kira ve konuta harcama yaptık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "hanehalkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23,7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20,3 oldu.

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2'sini sağlık, yüzde 2,3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı. Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017'de bin 854 lira iken geçen yıl 2 bin 181 lira olarak tahmin edildi.

KİRA VE KONUT HARCAMALARI YÜZDE 31,4

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20'lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31,4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28,7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9,3, mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,9 pay ayırdığı görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 21,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 20,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,4, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7,8 pay ayırdı.

HARCAMA KALIPLAR DEĞİŞTİ

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4, ulaştırma harcamalarına yüzde 19,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18,7 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalklarının ulaştırma harcamalarına yüzde 22,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,7, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 19,5 pay ayırdığı belirlendi. Hanehalkının temel gelir kaynağının gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olduğu grupta konut ve kira harcamalarına yüzde 28,1, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,6, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,4 pay ayrıldı.

Emeklilik geliri olanlar ise konut ve kira harcamalarına yüzde 28,6, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 25,5 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 13,4 pay ayırdı.