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2018'in en önemli 10 teknolojik haberi

Geride bıraktığımız yılda yaşanan en önemli 10 teknolojik haberi sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Geçtiğimiz yıl birçok teknolojik gelişme yaşandı.  Bu gelişmelerin bazıları, teknoloji ile ilgilenen insanları bir hayli sevindirse de bazıları gerçekten hayal kırıklığı yarattı. İşte 2018'de bir hayli konuşulan 10 teknolojik haber:

1. 7 YAŞINDA YOUTUBE MİLYONERİ OLDU

ryantoysreview

2018, PewDiePie ve Logan Paul gibi YouTube ünlüleri için zor bir yıl oldu. YouTube'un değişen politikaları, birçok yayıncıyı zorlasa da, 7 yaşındaki Ryan, oyuncak inceleme kanalıyla milyonlar kazandı. Kanalın şu anda 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

 

2. BITCOIN POPÜLER HALE GELDİ

BİTCOİN

Bitcoin, 2018'in başlarında bir hayli konuşuldu. Özellikle fiyatının 10 bin doların üzerine çıkmasıyla dünya genelinde büyük etki yarattı. Sonrasında ise inişli çıkışlı bir grafik gösteren Bitcoin, kripto paraların varlığını bütün dünyaya duyurdu.

 

3. ELON MUSK UZAYA ARABA GÖNDERDİ

starman

Elon Musk, Falcon Heavy roketi ile bir Tesla arabasını uzaya göndererek dünya çapında büyük ses getirdi. Musk, aynı zamanda şirketin de büyük bir reklamını yapmış oldu.

 

4. FACEBOOK'UN VERİ SKANDALI

facebook

Facebook, 2018 yılını veri skandallarıyla geçirdi. Cambridge Analytica adlı bir şirkete kullanıcı verilerini sattığı anlaşılan Facebook, dünya genelinde büyük tepkiler aldı.

 

5. NASA'NIN InSight UZAY ARACI MARS'A ULAŞTI

InSight

Mayıs 2018'de yolculuğa başlayan InSight uzay aracı, Kasım 2018'de Mars yüzeyine indi. Araç, Mars'ın yüzeyinin altınındaki sismik yapıları keşfederek bilgi topluyor.

 

6. BATTLE ROYALE TARZI OYUNLAR POPÜLER HALE GELDİ

battle royale

Özellikle PUBG ve Fortnite'ın popülerliğinin artması, aynı tarzda birçok oyun piyasaya sürülmesine neden oldu. Başta sadece bilgisayar kullanıcılarına hitap eden oyunlar, daha sonra bütün mobil platformlarda oynanabilir hale geldi.

 

7. APPLE 1 TRİLYON DOLARLIK ŞİRKET HALİNE GELDİ

apple

Apple, 1 trilyon dolarlık şirket haline gelerek büyük bir başarı elde etti. Ancak yıl içinde, özellikle iPhone satışlarında ciddi düşüşler yaşandı ve şirket, %32 değer kaybederek 2018'i, kırdığı rekorun bir hayli altında tamamladı.

 

8. ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI BEBEKLERİN GENETİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

bebek

Çinli bilim insanları, anne karnındaki ikiz bebekleri, HIV virüsünden korumak için genetiğini değiştirerek dünyaya getirdi. Bu olay, özellikle bilim ve tıp dünyasında oldukça tepki çekti.

 

9. YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTTI

yapay zeka

2018'de yapay zeka odaklı birçok çalışma yapılarak çeşitli araçlar üretildi. Akıllı telefonlar bile birçok özellik için yapay zeka kullanmaya başladı.

10. MICROSOFT, 2018'İN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLDU

microsoft

Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olmasına rağmen büyük bir düşüş yaşadı ve 2018'i Microsoft'un gerisinde tamamladı. Microsoft ise yılın en değerli şirketi oldu.

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