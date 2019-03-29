çok satanlar

Bu hafta çok satanların ilk sırasında yine daha anlamlı bir yaşam için bulunduğu tavsiyelerle İlber Ortaylı var: "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" İkinci sıradaki isim de yine değişmiyor "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" ve üçücü sıraya da yeniden "Gör Beni" yerleşiyor.
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım
Destek Yay.
S.:256
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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METASTAZ
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Metastaz ile devleti esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyor.
Metastaz
Barış Pehlivan
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 264
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KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER
Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 232
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VAZGEÇEBİLMEK
Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.
Vazgeçebilmek
Guy Finley
Destek Yay.
S.: 304
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RÜZGARLAR HEP GENÇTİR
Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.
Rüzgarlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli
Dex Kitap
S.: 224
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ŞEKER PORTAKALI
Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç Can Çocuk Yay. S.: 200 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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YETİŞKİN ÇOCUKLAR
Çocuklarımız için her şeyi “doğru” yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla kendimizi strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 20 yıl süren akademik çalışmaların bir ürünü olan Yetişin Çocuklar’da ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor.
Yetişkin Çocuklar
Selçuk R. Şirin
Doğan Kitap
S.: 224
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Damla Karakuş
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