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2025 yılında İsveç'te sigara içilemeyecek

İsveç Parlamentosu; temmuz ayından itibaren sigara içmeyi yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. 2025 yılına kadar ise tütün ve tütün ürünlerinin satışı durdurulacak.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 11:50..
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İskandinav ülkelerinin yüzde 11’i sigara içerken, yüzde 10'u ise belirli zamanlarda sigara kullanıyor.

2025 yılında İsveç'te sigara içilemeyecek

İLK KEZ 2005 YILINDA SİGARA İÇİMİ YASAKLANDI

İtalyan 'La Repubblica' gazetesinin Stockholm kaynaklı haberinde; İsveç'in, 2005 yılında sigarayı yasakladığı hatırlatıldı.

İsveç Hükümeti'nin yeni aldığı karara göre; temmuz ayından itibaren açık havada, özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilemeyecek.

2025 yılında İsveç'te sigara içilemeyecek

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATILAMAYACAK

Hatta yeni yasa tasarısıyla birlikte; 2025 yılından itibaren ülkede, tütün ve tütün ürünleri satılamayacak. Bu karara uymayanlar ise cezalandırılacak.

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