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21 Kongolu kadın mahkum hapishane duvarını delerek kaçtı

Kongo'da 21 kadın mahkum, kaldıkları hapishanenin duvarını delerek firar etti.

AA | 25.12.2018 - 14:49..
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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda, Beni eyaletinde 21 kadın mahkum cezaevinden kaçtı.

DUVARI DELDİLER

Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların  cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.

Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.

TOPLU KADIN FİRARINA RASTLANMAMIŞTI

KDC'de son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.

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