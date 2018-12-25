21 Kongolu kadın mahkum hapishane duvarını delerek kaçtı

Erdoğan: Kandil'den talimat alanlarla ilgili müjde var

Kılıçdaroğlu: Neden 2 bin 200 lira değil?

Fenerbahçeli Slimani, havalimanında mendil satan Suriyeli bir çocuğa 100 lira harçlık verdi. Çocuk ise Cezayirli futbolcuyu tanımadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomi paketinin içeriği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da açıklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

Şiirleri birçok dile çevrilen Şair Nurduran Duman ile şiiri ve hayatına getirdiklerini konuştuk…

Motor tamircisiyken kendisinden önceki muhtara kızarak adaylığını koyup kazanan ve kendini mahallesine adayan Mustafa Şükrü Özbek (82), 24 yıldır mahallesine hizmet ediyor.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.