21 Kongolu kadın mahkum hapishane duvarını delerek kaçtı

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda, Beni eyaletinde 21 kadın mahkum cezaevinden kaçtı.
DUVARI DELDİLER
Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.
Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.
TOPLU KADIN FİRARINA RASTLANMAMIŞTI
KDC'de son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.