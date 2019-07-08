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Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Metin Hara ile evlilik dedikoduları dolaşırken ayrılık yaşayan Adriana Lima, kısa bir süre içinde bir başka Türk ile sevgili oldu.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 16:45..
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Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı 2017 yılında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birçok kişi bu aşkın reklam olduğunu öne sürdü.

Ancak Adriana ile Metin'in aşkı 2 yıla yakın sürdü.

EVLİLİK KONUŞULUYORDU AMA AYRILDILAR

Zaman zaman ayrılık dedikoduları olsa da, ikilinin evlenebileceği de konuşuluyordu.

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Adriana Lima ile Metin Hara geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini kesin bir şekilde noktaladı.

Kısa bir süre içinde yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, yine bir Türk ile sevgili oldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi.

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

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