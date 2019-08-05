Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
FIRILDAK AİLESİ
Türkiye'nin yetişkinler için ilk yerli çizgi dizisi, meşhur Fırıldak Ailesi'nin çizgi romanını elinizde tutuyorsunuz. Birbirinden komik, birbirinden absürt karakterleri ve uçuk kaçık hikayeleriyle Fırıldak Ailesi'ni okumaya başlamak için acele edin.
Fırıldak Ailesi
Varol Yaşaroğlu
Eksik Parça
S.: 136
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ÖLDÜREN BUZ
Peri diyarının varisi ve ölümlü dünyanın en çok aranan özeldedektiflerinden biri...
Öldüren Buz
Laurell K. Hamilton
Artemis Yay.
S.: 330
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ROMA SAVAŞ SANATI
Roma İmparatorluğu’nda askerler hangi fiziksel durumlara göre seçilirdi? Silah ve teçhizat kullanımı ile vuruş teknikleri ve tatbikatlar nasıl geliştirilmişti? Roma lejyonlarının önemi ve savaş taktikleri neydi? Roma ordusunda isyanlara karşı nasıl önemler alınmıştı? Tuzak ve pusular nasıl kurulurdu? Savaşa dair prensipler nelerdi? Kuşatma yöntemleri olarak hangileri kullanılıyordu? Deniz savaşlarına nasıl hazırlanılıyordu? Rüzgâr çeşitlerinden, gelgitlerden ve diğer mevsimsel özelliklerden nasıl yararlanılıyordu?
Roma Savaş Sanatı
Flavius Vegetius Renatus
Kronik Kitap
S.: 168
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SINIRDAKİ CASUS
Osmanlı istihbarat tarihine kazandırdığı önemli çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Ahmet Yüksel, elinizdeki eserde, Mehdi Kulu’nun Kazımiye’den Necef’e, Samara’dan Urfa’ya ve Kayseri’den İstanbul’a uzanan takibi zor hayatını inceleyerek bu ve benzeri sorulara cevap arıyor. Bu sırada dönemin nabzını tutmayı ihmal etmediği gibi Mehdi Kulu etrafında gelişen olayların, Osmanlı makamlarıyla Rusya’nın diplomatik temsilcileri arasında emperyal seviyede yaşanan gerilimin bir numunesi olduğunu ortaya koyuyor...
Sınırdaki Casus
Ahmet Yüksel
Kronik Kitap
S.: 136
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DOKTOR SENSİN
Doktor Sensin’de, Howick modern ilaç ve teknolojileri bolluğunun, insan bedeninin acıyı tedavi edebilen kendi ilaçlarını ürettiği, birçok fiziksel rahatsızlıktan kendini bir cerrah kadar kurtarabildiği ve hatta herhangi bir psikolog gibi hafif bir depresyon ile savaşabildiği, gerçeğini kör ettiğini açıklamaktadır. Son klinik araştırmalar, zihinsel durumların sağlığımızı etkilediğini açıkça göstermektedir: Gevşeme, olumlu düşünme ve rahat sosyal çevrenin hepsinin sağlığa ölçülebilir faydaları vardır—bazen tezgâhta satılan ilaçlar kadar etkilidirler...
Doktor Sensin
Jeremy Howick
Salon Yay.
S.: 336
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MÜSTEŞAR
Müsteşar; ele aldığı dönemlerin siyasi, ekonomik ve kültür iklimini ayrı ayrı masaya yatıran, Cumhuriyet’in kuruluşundan 1980’lerin sonuna doğru ilerlerken geçmişi ve bugünü anlamak adına akıllardan çıkmaması gereken gerçekleri aktaran, oldukça lezzetli üsluba sahip bir Türkiye panoraması…
Müsteşar
Ertuğrul Kumcuoğlu
Kronik Kitap
S.: 392
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İKİNCİ EŞ SERÜVENİ
Arthur Conan Doyle bir röportajında, en sevdiği Sherlock Holmes öyküsünün “İkinci Eş Serüveni” olduğunu söyler. Ne var ki böyle bir öykü yoktur ve ünlü dedektifin hayranları yıllardır bu muammayı çözmeye çalışmaktadır. Bu takıntılı okurlardan biri de Baker Sokağı'nda oturan bir doktordur ve Osmanlı uzmanı akademisyen Leyla Arslan'la birlikte kayıp metnin peşine düşer. Gizem Buckingham Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na uzanırken, arayışları beklenmedik başka sırları da açığa çıkaracaktır...
İkinci Eş Serüveni
Andrew Finkel
Everest Yay.
S.: 348
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AVRUPA VE TALİHSİZ HALKLAR
Antropolog Eric R. Wolf’un ilk defa 1982’de yayımlanan Avrupa ve Tarihsiz Halklar’ı, modern çağda Avrupa toplumlarının küresel çapta giriştikleri yayılma ve sömürgeleştirme hareketinin tarihine ışık tutan klasikleşmiş bir eserdir...
Avrupa ve Talihsiz Halklar
Eric R. Wolf
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 736
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SERGÜZEŞT
“Sergüzeşt'i genç, gayretli ve maharetli bir mimarın tecrübe sahibi olmadan önce inşa ettiği bir binaya benzetiniz. Aldanmayacağınızı ümit ederiz.” Mizancı Murat Küçük Şeyler'le edebiyatımıza yeni bir soluk getiren Samipaşazade Sezai'nin ilk ve tek romanı olan Sergüzeşt, gerek kurgusu gerekse anlatımıyla edebiyat tarihimizde bir dönüşümün habercisi kabul edilir. Henüz çocuk yaşta Kafkasya'dan getirilip İstanbul'da satılan Dilber'in macerasını XIX. yüzyıl sonu Osmanlı'sında hâlâ sürmekte olan insan ticaretinin birey ve toplum hayatında yol açtığı yıkım üzerinden ustaca anlatan yazar, devrinin sosyo-kültürel yapısına da ışık tutar. Günümüz okuruna yüz elli yıl öncesinden etkileyici sahneler sunan Sergüzeşt'in, yıllar geçtikçe daha çok okunup beğenileceğini umuyoruz.
Sergüzeşt
Samipaşazade Sezai
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 112
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DÖN EVİNE PERSEPHONE
“Yunan tanrılarının Hades'in gözünden anlatılan öyküsü türlü şakalarla dolu. Mitlere duyulan ilgiyi artırmak isteyen öğretmenlerebüyük bir lütuf.”
(School Library Journal)
Dön Evine Persephone
Kate McMullan
Epsilon Yay.
S.: 128
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GÖLGELER İÇİNDE RUSYA
H. G. Wells’in Rusya’ya yaptığı üç ziyaretten 1920 yılında gerçekleşen ikincisini anlattığı Gölgeler İçinde Rusya, Bolşevik Devrimi sonrası Rusya’nın haletiruhiyesini resmediyor. İç savaşın henüz sona erdiği, Bolşeviklerin başta olduğu ama kontrolü tam sağlayamadığı bu dönemde Wells, Rus Çarlığı’nın yıkılmasının etkisindeki sosyal hayatı, kültür-sanat ve bilim dünyasındaki gelişmeleri değerlendiriyor...
Gölgeler İçinde Rusya
H. G. Wells
İthaki Yay.
S.: 108
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GENÇLİK ÖYKÜLERİ
Yılmaz'ın öykülerini dün bir kez daha okudum ve gece gözüme uyku gimedi: Yılmaz'ın gençlik öyküleri yayımlandığı yıllarda dönemin “eleştiri”sinin dikkatini çekmedi. Çünkü eleştiri her zaman kimi yazarları “in” , kimilerini de “out” sayma önyargısıyla hareket eder. Ama dönem gelir, bir zamanlar dikkate almadığı bir yazarı taçlandırmak cesaretini gösterir. Tıpkı Yılmaz'ın Boynu Bükük Öldüler'le Orhan Kemal Roman Ödülü'nü alması gibi...,
Gençlik Öyküleri
Yılmaz Güney
İthaki Yay.
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Damla Karakuş
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