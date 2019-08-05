Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

FIRILDAK AİLESİ

Türkiye'nin yetişkinler için ilk yerli çizgi dizisi, meşhur Fırıldak Ailesi'nin çizgi romanını elinizde tutuyorsunuz. Birbirinden komik, birbirinden absürt karakterleri ve uçuk kaçık hikayeleriyle Fırıldak Ailesi'ni okumaya başlamak için acele edin.

Fırıldak Ailesi

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça

S.: 136

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ÖLDÜREN BUZ

Peri diyarının varisi ve ölümlü dünyanın en çok aranan özeldedektiflerinden biri...

Öldüren Buz

Laurell K. Hamilton

Artemis Yay.

S.: 330

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ROMA SAVAŞ SANATI

Roma İmparatorluğu’nda askerler hangi fiziksel durumlara göre seçilirdi? Silah ve teçhizat kullanımı ile vuruş teknikleri ve tatbikatlar nasıl geliştirilmişti? Roma lejyonlarının önemi ve savaş taktikleri neydi? Roma ordusunda isyanlara karşı nasıl önemler alınmıştı? Tuzak ve pusular nasıl kurulurdu? Savaşa dair prensipler nelerdi? Kuşatma yöntemleri olarak hangileri kullanılıyordu? Deniz savaşlarına nasıl hazırlanılıyordu? Rüzgâr çeşitlerinden, gelgitlerden ve diğer mevsimsel özelliklerden nasıl yararlanılıyordu?

Roma Savaş Sanatı

Flavius Vegetius Renatus

Kronik Kitap

S.: 168

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SINIRDAKİ CASUS

Osmanlı istihbarat tarihine kazandırdığı önemli çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Ahmet Yüksel, elinizdeki eserde, Mehdi Kulu’nun Kazımiye’den Necef’e, Samara’dan Urfa’ya ve Kayseri’den İstanbul’a uzanan takibi zor hayatını inceleyerek bu ve benzeri sorulara cevap arıyor. Bu sırada dönemin nabzını tutmayı ihmal etmediği gibi Mehdi Kulu etrafında gelişen olayların, Osmanlı makamlarıyla Rusya’nın diplomatik temsilcileri arasında emperyal seviyede yaşanan gerilimin bir numunesi olduğunu ortaya koyuyor...

Sınırdaki Casus

Ahmet Yüksel

Kronik Kitap

S.: 136

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DOKTOR SENSİN

Doktor Sensin’de, Howick modern ilaç ve teknolojileri bolluğunun, insan bedeninin acıyı tedavi edebilen kendi ilaçlarını ürettiği, birçok fiziksel rahatsızlıktan kendini bir cerrah kadar kurtarabildiği ve hatta herhangi bir psikolog gibi hafif bir depresyon ile savaşabildiği, gerçeğini kör ettiğini açıklamaktadır. Son klinik araştırmalar, zihinsel durumların sağlığımızı etkilediğini açıkça göstermektedir: Gevşeme, olumlu düşünme ve rahat sosyal çevrenin hepsinin sağlığa ölçülebilir faydaları vardır—bazen tezgâhta satılan ilaçlar kadar etkilidirler...

Doktor Sensin

Jeremy Howick

Salon Yay.

S.: 336

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MÜSTEŞAR

Müsteşar; ele aldığı dönemlerin siyasi, ekonomik ve kültür iklimini ayrı ayrı masaya yatıran, Cumhuriyet’in kuruluşundan 1980’lerin sonuna doğru ilerlerken geçmişi ve bugünü anlamak adına akıllardan çıkmaması gereken gerçekleri aktaran, oldukça lezzetli üsluba sahip bir Türkiye panoraması…

Müsteşar

Ertuğrul Kumcuoğlu

Kronik Kitap

S.: 392

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İKİNCİ EŞ SERÜVENİ

Arthur Conan Doyle bir röportajında, en sevdiği Sherlock Holmes öyküsünün “İkinci Eş Serüveni” olduğunu söyler. Ne var ki böyle bir öykü yoktur ve ünlü dedektifin hayranları yıllardır bu muammayı çözmeye çalışmaktadır. Bu takıntılı okurlardan biri de Baker Sokağı'nda oturan bir doktordur ve Osmanlı uzmanı akademisyen Leyla Arslan'la birlikte kayıp metnin peşine düşer. Gizem Buckingham Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na uzanırken, arayışları beklenmedik başka sırları da açığa çıkaracaktır...

İkinci Eş Serüveni

Andrew Finkel

Everest Yay.

S.: 348

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AVRUPA VE TALİHSİZ HALKLAR

Antropolog Eric R. Wolf’un ilk defa 1982’de yayımlanan Avrupa ve Tarihsiz Halklar’ı, modern çağda Avrupa toplumlarının küresel çapta giriştikleri yayılma ve sömürgeleştirme hareketinin tarihine ışık tutan klasikleşmiş bir eserdir...

Avrupa ve Talihsiz Halklar

Eric R. Wolf

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 736

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SERGÜZEŞT

“Sergüzeşt'i genç, gayretli ve maharetli bir mimarın tecrübe sahibi olmadan önce inşa ettiği bir binaya benzetiniz. Aldanmayacağınızı ümit ederiz.” Mizancı Murat Küçük Şeyler'le edebiyatımıza yeni bir soluk getiren Samipaşazade Sezai'nin ilk ve tek romanı olan Sergüzeşt, gerek kurgusu gerekse anlatımıyla edebiyat tarihimizde bir dönüşümün habercisi kabul edilir. Henüz çocuk yaşta Kafkasya'dan getirilip İstanbul'da satılan Dilber'in macerasını XIX. yüzyıl sonu Osmanlı'sında hâlâ sürmekte olan insan ticaretinin birey ve toplum hayatında yol açtığı yıkım üzerinden ustaca anlatan yazar, devrinin sosyo-kültürel yapısına da ışık tutar. Günümüz okuruna yüz elli yıl öncesinden etkileyici sahneler sunan Sergüzeşt'in, yıllar geçtikçe daha çok okunup beğenileceğini umuyoruz.

Sergüzeşt

Samipaşazade Sezai

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 112

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DÖN EVİNE PERSEPHONE

“Yunan tanrılarının Hades'in gözünden anlatılan öyküsü türlü şakalarla dolu. Mitlere duyulan ilgiyi artırmak isteyen öğretmenlerebüyük bir lütuf.”

(School Library Journal)

Dön Evine Persephone

Kate McMullan

Epsilon Yay.

S.: 128

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GÖLGELER İÇİNDE RUSYA

H. G. Wells’in Rusya’ya yaptığı üç ziyaretten 1920 yılında gerçekleşen ikincisini anlattığı Gölgeler İçinde Rusya, Bolşevik Devrimi sonrası Rusya’nın haletiruhiyesini resmediyor. İç savaşın henüz sona erdiği, Bolşeviklerin başta olduğu ama kontrolü tam sağlayamadığı bu dönemde Wells, Rus Çarlığı’nın yıkılmasının etkisindeki sosyal hayatı, kültür-sanat ve bilim dünyasındaki gelişmeleri değerlendiriyor...

Gölgeler İçinde Rusya

H. G. Wells

İthaki Yay.

S.: 108

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GENÇLİK ÖYKÜLERİ

Yılmaz'ın öykülerini dün bir kez daha okudum ve gece gözüme uyku gimedi: Yılmaz'ın gençlik öyküleri yayımlandığı yıllarda dönemin “eleştiri”sinin dikkatini çekmedi. Çünkü eleştiri her zaman kimi yazarları “in” , kimilerini de “out” sayma önyargısıyla hareket eder. Ama dönem gelir, bir zamanlar dikkate almadığı bir yazarı taçlandırmak cesaretini gösterir. Tıpkı Yılmaz'ın Boynu Bükük Öldüler'le Orhan Kemal Roman Ödülü'nü alması gibi...,

Gençlik Öyküleri

Yılmaz Güney

İthaki Yay.

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Damla Karakuş

[email protected]

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