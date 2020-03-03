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3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor

Apple'ın ülkemizde 3 bin 200 TL'den satışa çıkardığı Mac Pro tekerleklerinde, kilit sistemi olmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 14:32..
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ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Her ne kadar tasarımı eleştirilse de yeni Mac Pro, içerisinde bulunan güçlü parçalar sayesinde uzmanlardan tam not almayı başardı.

Apple, yeni Mac Pro modelini geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı. Kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı tasarıma sahip olan Mac Pro'nun, kule tipi modelinin başlangıç fiyatı 43 bin TL olarak açıklanmıştı.

mac pro

TEKERLEKLERİ 3 BİN 200 TL

Eğer Mac Pro'ya ekstra bütün özellikleri eklemek isterseniz, fiyatı 430 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu da oldukça ağır bir bilgisayar anlamına geliyor. Apple, Mac Pro'yu yüzeyde rahatça hareket ettirebilmeniz için bir de ek tekerlekler satıyor.

Ancak Apple, söz konusu tekerlekleri 3 bin 200 TL gibi oldukça pahalı bir fiyata satıyor. Ayrıca bu tekerleklerde kilit sisteminin bulunmaması, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor

Söz konusu tekerleklerde kilit sisteminin bulunmaması, Mac Pro'yu zemine yerleştirdiğinizde sürekli olarak kaymasına neden oluyor. Bu da bilgisayardaki güvenlik riskini daha da artırıyor.

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3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor

3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor

3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor

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