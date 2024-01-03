Geçtiğimiz hafta Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Saat 04.50 sıralarında yaşanan olayda, 3'ü otobüs toplam 7 araç kazaya karıştı. Can pazarının yaşandığı olayda yoğun sisin etkili olduğu görüldü.
Kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.
Sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı
Katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı.
Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.
3 şoför tutuklandı
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kusurlu bulundular
Öte yandan, zincirleme kazada hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması, yolcu otobüsü ile kamyonetin hız limiti aşımından diğer yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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