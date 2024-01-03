10 kişi can verdi! Sakarya'daki otobüs kazasında sis bulutunun uydu fotoğrafı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan korkunç otobüs kazasında, sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Sis bulutunun uydu fotoğrafı, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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İHA

Geçtiğimiz hafta Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Saat 04.50 sıralarında yaşanan olayda, 3'ü otobüs toplam 7 araç kazaya karıştı. Can pazarının yaşandığı olayda yoğun sisin etkili olduğu görüldü.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.

Sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı

Katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı.

Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.

3 şoför tutuklandı

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kusurlu bulundular

Öte yandan, zincirleme kazada hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması, yolcu otobüsü ile kamyonetin hız limiti aşımından diğer yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)