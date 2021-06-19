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    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

    2016 yılından bu yana 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği'nden aranan Mustafa Memiş, örgütün 'gaybubet evi'ne giderken operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 16:00
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    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip, 5 yıldır aranan firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş'in izini buldu.

    İhraç edilen Mustafa Memiş'in, 2016 yılından bu yana örgütün Ankara'daki 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlendi.

    YILLARCA SAHTE KİMLİKLE GİZLENDİ

    Memiş'in, nadiren dışarı çıktığı, çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız geçtiği tespit edildi. Aranma kaydı bulunan Memiş'in kullandığı araç, dün gece saatlerinde belirlenerek takibe alındı.

    GAYBUBET EVİNE GİDERKEN YAKALANDI

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan Memiş, saklandığı 'gaybubet evi'ne doğru giderken, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu aracının önü kesilerek durdurup, yakalandı. Gözaltına alınan Memiş'in, 2011-2014 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu belirtildi.

    Memiş'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

    FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara da yakalandı #1

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