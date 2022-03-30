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    13 şüpheli, 5 ilde düzenlenen DHKP/C operasyonunda yakalandı

    Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:32
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    13 şüpheli, 5 ilde düzenlenen DHKP/C operasyonunda yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin terör örgütü üyelerine yönelik çalışmaları sürüyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

    21 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    Örgüt üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

    13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

    13 şüpheli, 5 ilde düzenlenen DHKP/C operasyonunda yakalandı #1


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