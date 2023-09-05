15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna giren yaya kazaya neden oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yasak olmasına rağmen giren ve motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden olan adam, olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, akılalmaz bir kazaya sahne oldu.

Altunizade mevkii Edirne istikametinde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine motosikletle emniyet şeridinde seyreden 22 yaşındaki Buket Akdaş, yasak olmasına karşın giren yayayla çarpıştı.

Motosikletli sürücü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulurken, o esnada yan şeritten gelen bir aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi.

Aracın altına kalan sürücüye bakıp kaçtı

Çarpışmanın etkisiyle bir süre bacağını tutan şahıs ise, motosikletlinin araç altında kaldığını görmesine rağmen saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadan gelen diğer motosiklet sürücülerinin desteğiyle araç altından çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz sürücünün kaza sonrası kaburgalarında yamulma ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Yaşanan kaza anı, motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Olayı izleyip oradan uzaklaştı”

Kazayı yaşayan motosikletli Buket Akdaş, “Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na istikamet ediyordum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecektim. Trafik olduğu için diğer motosiklet sürücülerinin de yaptığı gibi sağ şeride geçip devam ettim. Arabaların arasından geçmekten daha güvenli bir yol.

Sağ şeritten ilerlerken uzaktan bir yayanın koştuğunu gördüm. Görür görmez yavaşlamaya başladım. Yavaşça yanından geçmek isterken bir anda yayanın dönüşüyle yere düştüm.

Arabanın altına sürüklenmeye başladım. Yaya, bu durumda hiçbir şey yapmadı ve olayı izleyip oradan uzaklaştı. Bu davranış hoş değildi. Adli süreci başlattık. Umarım bir daha böyle bir vicdansızlık yapmaz.” dedi.