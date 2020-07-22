17 yaşındaki Ali Tekeli'den 3 gündür haber yok

Durumu Jandarma'ya bildiren anne Arife Tekeli, "Allah'ım inşallah sağ salim yavrumu bize bağışlar" dedi.

Son zamanlarda yaşanan kayıp vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Antalya'da ilçesinde, akşam saatlerinde evden ayrılan 17 yaşındaki Ali Tekeli'den 3 gündür haber alınamıyor.

Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Tekeli, 20 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde, "Markete gidiyorum" diyerek evden çıktı.

EN SON MARKETTE GÖRÜLDÜ

Eve gelmeyen oğlunu arayan ve çağrılarına cevap alamayan anne Arife Tekeli, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp ihbarında bulundu.

Oğlunun en son markette görüldüğünü ifade eden Tekeli, "Daha sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Jandarma karakoluna gidip kayıp ilanı verdik. Allah'ım inşallah sağ salim yavrumu bize bağışlar." diye konuştu.