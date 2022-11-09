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- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
- 09.11.2022 - 10:50
- Güncelleme : 09.11.2022 - 11:26
Terörle mücadele tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
12 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Firarileri yakalama çalışmaları sürüyor
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
DHA'nın haberine emniyet güçlerinin operasyonu derinleştirdiği öğrenildi.