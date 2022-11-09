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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:26
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Terörle mücadele tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam ediyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    12 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Firarileri yakalama çalışmaları sürüyor

    Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

    DHA'nın haberine emniyet güçlerinin operasyonu derinleştirdiği öğrenildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #1

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #2


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