Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Arnavutköy'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Arnavutköy'de arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitmek için otoyola çıkan çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ayaz K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çocuk acılar içinde kıvranmaya başladı.

Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu çocuk, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kazadan dolayı otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.