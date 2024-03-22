DHA

Saat 08.30 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799'uncu Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktı.

İki gün önce yanan evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırıp eve girdi ve yangına müdahale etti.

Evin boş olması, faciayı önledi

Binadaki diğer dairelerde oturanlar ise panikle sokağa çıktı.

İtfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin boş olması olası faciayı önledi.

3 aylık bebek, 2 gün önce aynı evde can vermişti

Öte yandan, aynı dairede 20 Mart'ta, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, odada uyuyan 3 aylık Meva Çalı yanarak hayatını kaybetmişti.

3 kedisini kucaklayıp çıkardı

Yanan evin yan dairesinde oturan, sabah işe gittiği için kimsenin olmadığı evde 3 kedisi bulunan İbrahim Çap, haberi alarak evine geldi. 3 kedisini kucaklayıp evden çıkaran İbrahim Çap,

Duman bizim eve kadar girmiş. Gelmeseydik belki onlar da hayatını kaybedecekti. Çok korktukları belli oluyor. Bu ev 2 gün önce de yanmıştı. Komşularımızın ilk çocuklarıydı. Çok üzüldük ve yıprandık. Keşke mala gelseydi de cana gelmeseydi, ama elden bir şey gelmiyor.