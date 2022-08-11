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    Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Bingöl'de düzenlenen oparasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
    • 11.08.2022 - 19:14
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    Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Bingöl’de jandarma operasyon düzenledi.

    1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bulundu

    İHA'nın haberine göre düzenlenen operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 10 tarla içerisinde, 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi, 3 bin 740 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

    Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #1

    Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi #2


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