Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda noktaya ulaşım kesildi. Ekipler, yol temizleme çalışması için kolları sıvadı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk hava ve kar yağışı kendini gösteriyor.

Kars ile Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı. Van'da gece etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

KÖYLERE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bölgede gece başlayıp özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezine bağlı 7, ilçelerden Digor'da 11, Arpaçay'da 8, Akyaka, Sarıkamış, Selim ve Susuz'da 3'er köy yolunun kapanmasına neden oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idareleri ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 ilde 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı ViDEO

VAN'DA SON DURUM

Van'da dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Başkale, Gürpınar, Bahçesaray ile Gevaş'ta 83 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu Karabet ve Van-Hakkari kara yolu Güzeldere geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin çevresinde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri de ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Bayburt'tun Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden Bayburt'a gelmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 600 rakımlı Şehitlik mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.