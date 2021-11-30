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    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

    Özel hareket polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 07:44
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    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine karşı harekete geçti.

    BELİRLENEN ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

    Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Şişli Kuştepe Mahallesi Işıl Sokak'taki bir gecekondu oldu.

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon ViDEO

    BİR KİŞİ GÖZALTINDA

    Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon #1

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon #2

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon #3

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon #4

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