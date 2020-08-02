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- Adana'da seyir halindeki otobüs yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs yandı
Bir anda alev alan halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
- AA
- 02.08.2020 - 17:19
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde, Yusuf Sürücü'nün kullandığı 01 B 0808 plakalı halk otobüsünün motor kısmı bir anda yanmaya başladı.
Durumu fark eden Sürücü, aracı yol kenarına çekip 5 yolcuyu tahliye etti.
OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede otobüsü saran alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Adana'da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi