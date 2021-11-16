İstanbul’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu sattıkları belirlenen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 28 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu satışı yapmak gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheliye yönelik 28 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda önceden belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin desteğiyle girildi.

Helikopter destekli operasyonda, adreslerde arama yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'DE GECEKONDUYA BASKIN: 1 GÖZALTI

Operasyon kapsamında polis Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta bulunan bir gecekonduya da baskın yaptı.

Girilen gecekonduda ekipler, didik didik arama yaptı.

Bu sırada özel harekat ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Operasyona bir polis helikopteri havadan destek verdi. Aramalar sonucu gecekonduda yaşadığı öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.

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“NE OLDU AĞABEY?”

Operasyon sırasında gecekonduda yaşayan kişinin yakınları, olay yerine gelerek polise sorular sordu. Bir kişi polise seslenerek, “Ne oldu ağabey? Burada, gecekonduda yaşayanlar ağabeyim olur. Ses duyunca bir şey oldu zannettim.” dedi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.