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- İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 11.11.2020 - 08:51
- Güncelleme : 11.11.2020 - 09:30
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
52 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Farklı ilçelerdeki 52 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi.
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.