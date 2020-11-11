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    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    52 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.11.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:30
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    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    52 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Farklı ilçelerdeki 52 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi.

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

     

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #1

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #2

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #3

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #4

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