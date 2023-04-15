Adana'da aracından eroin çıkan sürücü: Bilmiyordum Adana polisi durdurduğu otomobilin kapı boşluğunda 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

İHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, doğu kentlerinden gelen bir otomobili şüphe üzerine İncirlik bölgesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerin araç içerisinde narkotik köpeği Uzi ile yaptığı arama sonucu kapıların boşluklarına gizlenmiş paketler halinde toplam 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İdris T. gözaltına alındı.

"Borcum olduğu için taşıyordum"

Şüphelinin polisteki ifadesinde “Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum.” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli İdris T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.