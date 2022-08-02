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Adana'da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım'ı öldürdü

Adana'da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım'ı öldürdü

Dini nikahlı olarak yaşadığı Ramazan Ünal tarafından kalbinden bıçaklanan Melek Yıldırım, yaşamını yitiriken katil, "Kıskançlık krizine girdim, bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi.