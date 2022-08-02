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    Adana'da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım'ı öldürdü

    Dini nikahlı olarak yaşadığı Ramazan Ünal tarafından kalbinden bıçaklanan Melek Yıldırım, yaşamını yitiriken katil, "Kıskançlık krizine girdim, bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi.
    • 02.08.2022 - 11:52
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    Adana'da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım'ı öldürdü

    Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta bir kadın cinayeti daha işlendi.

    Boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi H.Y.'yi terk eden 28 yaşındaki tekstil işçisi Melek Yıldırım, 3 ay önce 31 yaşındaki Ramazan Ünal ile tanıştı.

    3 çocuk annesi Melek Yıldırım ve Ramazan Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

    Ramazan Ünal kadını dövüp evden gitti

    Zaman içinde kıskançlık yaşayan Ramazan Ünal, sık sık Melek Yıldırım ile tartışıp, kavga etti.

    Ramazan Ünal, 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp evden ayrıldı.

    Şahıs balkona tırmanıp Melek'i bıçakladı

    28 yaşındaki Yıldırım, daha sonra eve dönen 31 yaşındaki Ünal'a kapıyı açmadı.

    Buna sinirlenen Ramazan Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Melek Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

    Adana da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım ı öldürdü #1

    Katil suçunu itiraf etti

    Olaydan sonra kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti.

    Melek Yıldırım toprağa verildi

    İhbarla adrese giden polis ekipleri, Melek Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü.

    Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

    Adana da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım ı öldürdü #2

    "Kıskançlık krizine girdim, bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım"

    Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım." dediği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Çocuklar akrabalara bırakıldı

    DHA'nın haberine göre; öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.

    Adana da balkona tırmanan dini nikahlı eş, Melek Yıldırım ı öldürdü #3


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