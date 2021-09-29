Adana'da bekçilerden kaçan genç kendi silahıyla yaralandı

Mahalle bekçilerinin şüphe üzerine üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istediği 16 yaşındaki genç, kaçmak istediği sırada belindeki tabancanın ateş alması sonucu kendini bacağından yaraladı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üstünü aramak ve kimliklerini kontrol etmek istedi.

Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç, kaçmaya başladı.

Gençlerden 16 yaşındaki F.T.'nin belindeki tabanca, gece saat 03.00 sıralarında ateş aldı. Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü.

TABANCA POLİSE TESLİM EDİLDİ, ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.