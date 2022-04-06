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    Adana'da boşandığı eşini öldürdü

    3 çocuk annesi eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, aynı bıçakla boğazını keserek yaşamına son vermek istedi. Hastaneye kaldırılan katil zanlısının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 10:14
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    Adana'da boşandığı eşini öldürdü

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç (41) ve Şükriye Gür (32), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı.

    Ümit Sevinç, iddiaya göre, eski eşinin PTT Mahallesi'ndeki evine gitti ve ikili burada tartışmaya başladı.

    3 ÇOCUK ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

    Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı.

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    EKİPLER, KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

    İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu.

    Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ü hayatını kaybettiğini belirledi.

    Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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    DURUMU KRİTİK

    Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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