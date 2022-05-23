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    Adana'da cama çağırılan şahıs alnının ortasından vuruldu

    Yüreğir ilçesinde 2 arkadaşı tarafından evinin penceresine çağırılan 34 yaşındaki adam, yüzünden ve boynundan vurularak yaralandı.
    • 23.05.2022 - 09:16
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    Adana'da cama çağırılan şahıs alnının ortasından vuruldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde arkadaşlarının cama çıkmasını istediği 34 yaşındaki Murat Ş. dehşeti yaşadı.

    Dervişler Mahallesi üzerinde ikamete motosikletle giden Kadir E. ve ismi bilinmeyen bir kişi, Murat Ş.'ye camdan seslendi.

    Yüzüne kurşun yağdırdırlar

    DHA'nın aktarımına göre motosikletliler, pencereye yönelen Murat Ş.'ye 6 el ateş etti.

    Kurusıkıdan bozma tabancayla Murat Ş.'yi alnının ortasından vuran saldırganlar motosikletleriyle olay yerinden kaçtı.

    Adana da cama çağırılan şahıs alnının ortasından vuruldu #1

    Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

    Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

    Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürerken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da cama çağırılan şahıs alnının ortasından vuruldu #2

    Adana da cama çağırılan şahıs alnının ortasından vuruldu #3


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