Adana’da çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü

“Beni sürekli aşağılıyordu” dediği çocukluk arkadaşını parka çağıran, ardından da tekme ve yumruklarla saldıran 18 yaşındaki genç, tutuklandı. Dayak yiyen gencin ise durumu kritik…

Adana’nın Seyhan ilçesinde çocukluk arkadaşları olan Serkan Mutlu (18) ile Yusuf Can Azgın (18), bir süre önce tartıştı ardından da küstü.

Azgın, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında cep telefonuyla aradığı Mutlu’yu konuşmak için Yeşilyuva Mahallesi’ndeki parka çağırdı.

Tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü

Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı.

Çıkan arbedede Azgın, Mutlu’yu tekme ve yumruklarla darbetti.

Başını betona çarptı

Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı.

Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.

Parkta yürüyenler buldu

Parkta yürüyen vatandaşlar, Mutlu’yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu.

İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu’nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu’nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Telefon sinyali devreye girdi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mutlu’nun cep telefonu sinyalinden takip edip, U.C.’yi (17) yakaladı.

İfadesine başvurulan U.C., Mutlu’yu arkadaşı Azgın’ın darbettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi.

“Beni sürekli aşağılıyordu”

Bu bilgi üzerine ekipler, şüpheli Azgın’ı dedesinin Hurmalı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, “Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm.” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

İHA’nın haberine göre zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.