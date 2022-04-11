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    Adana'da dedektörlü altın hırsızları yakalandı

    Seyhan ilçesindeki evde metal dedektörüyle aradıkları altınları çalan şahıslar, ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ev hapsine çarptırıldı.
    • 11.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:26
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    Adana'da dedektörlü altın hırsızları yakalandı

    8 Ocak günü Adana'nın Seyhan ilçesindeki esnaf Ahmet B., mahalledeki 2 katlı evin penceresindeki demir şebekenin çıkarıldığını gördü.

    Evin bir odasındaki 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın açık olduğunu gören Ahmet B., soyulduğunu anladı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet B.’nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Niyazi T. (44) ile arkadaşı Şeyhmuz T. (33) olduğunu belirledi.

    Eş zamanlı baskınla yakalandılar

    Adresleri tespit edilen Niyazi T. ile Şeyhmuz T. evlerine yapılan eş zamanlı basınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullandıkları 2 çift eldiven, murç, balyoz ile metal detektör ele geçirildi.

    Adana da dedektörlü altın hırsızları yakalandı #1

    Altınları metal dedektörüyle aradılar

    İHA'nın haberine göre; yapılan çalışmada şüphelilerin, metal detektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyoz ile kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.

    'Hırsızlığı ben yapmadım' iddiası

    Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Niyazi T., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü. Şeyhmuz T. ise Niyazi T. ile olay günü tanıştıklarını, hırsızlık yapmadığını iddia etti.

    1'i tutuklu diğeri ev hapsiyle serbest

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şeyhmuz T. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyaları bulunamadı.

    Adana da dedektörlü altın hırsızları yakalandı #2


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