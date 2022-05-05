Kozan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası adam, dışarıdaki yoğun gürültüyü merak ederek kapıya çıktı. Bu esnada tüfekle vurulan adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da yaşayan 50 yaşındaki Zafer Çamur, Kozan'daki evinde otururken dışarıdan ses duydu.

Gürültüyü merak eden 3 çocuk babası Çamur, sesin geldiği yere doğru yönelerek dışarı çıktı.

Kapısının önüne çıkınca vuruldu

DHA'nın aktarımına göre, bu esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur’a ateş açıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Göğsünden vurulup, kanlar içerisinde kalan Çamur’un durumunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çok kan kaybeden Çamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Adana'da dışarıdan ses duyup kapıya çıkınca vurularak can verdi VİDEO