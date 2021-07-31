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- Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü
- İHA
- 31.07.2021 - 15:31
- Güncelleme : 31.07.2021 - 16:13
Adana’nın Kozan ilçesinde, düğüne gittikleri belirlenen 55 yaşındaki Osman Ordu yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen, Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle çarpıştı.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi 50 yaşındaki Hatice Ordu, kızları 21 yaşındaki Nurcan Ordu, 18 yaşındaki Rabia ve 16 yaşındaki Meryem Ordu hayatlarını kaybetti.
Öte yandan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı ise ağır yaralandı.
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü VİDEO
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kozan-Feke karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Jandarma ve savcı olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler ile yol kenarına alındı.
CENAZELER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları, kaza yerine geldi. Olay yerine gelen aile cenazelerin başında gözyaşı döktü.
Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu ile kızları Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu'nun cenazelerinin yarın Kozan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi