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Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü

Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü

Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Kozan-Feke yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.