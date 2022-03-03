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    Adana'da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler

    Atık toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu bir ailenin evinin depo kısmında çıkan yangında, 3 tekerli motosiklet ve plastikler küle döndü.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:43
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    Adana'da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler

    Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki  atık toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Suriye uyruklu ailenin evinin depo kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    4 çocuklu aile, yangını fark edip, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    MOTOSİKLET VE PLASTİKLER YANDI

    Ailenin atık toplamak için kullandığı 3 tekerli motosiklet ile depodaki atık plastikler yandı.

    EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKUYLA İZLEDİLER

    4 çocuğu ile kaldırıma oturan aile, ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izledi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evi sarmadan alevleri söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana'da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler ViDEO

    Adana da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler #1

    Adana da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler #2

    Adana da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler #3

    Adana da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler #4

    Adana da ekmek teknelerinin yanışını üzüntüyle izlediler #5


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