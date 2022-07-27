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    Adana'da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı

    Çalıştığı binanın dış cephe boyasını yapan genç adam, 11'inci kata çıktığı esnada asansörün halatı koptu. Emniyet kemeri takılı olan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 27.07.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:30
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    Adana'da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı

    Emniyet kemeri bir faciayı daha önledi.

    Adana'da boyacılık yapan bir işçi, 12 katlı bir apartmanda iş aldı.

    Binanın dış cephesini boyayan genç adam çalıştığı esnada asansör halatı koptu.

    11'inci katta mahsur kaldı

    Emniyet kemeri takılı olan işçinin 11'inci katta mahsur kaldığını gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, dakikalarca korku içinde bekleyen adamı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

    Adana'da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; halatta asılı kalan işçi yapılan çalışma sonrası kurtarılırken işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı #1

    Adana da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı #2

    Adana da emniyet kemeri işçinin hayatını kurtardı #3


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