Adana'da eşine işkence yapan koca, polisi harekete geçirdi

Murat G. isimli şahıs, evde ellerini kabloyla bağladığı eşinin vücuduna kalem batırarak işkence yaptı. Mağdur kadın olay sonrası polisin yolunu tuttu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde, 10 yıllık eşi Murat G.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen Gamze G., iki kızını da alarak evden ayrıldı.

Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin af dilemesi üzerine eve döndü.

ISRARA DAYANAMAYIP GERİ DÖNDÜ, DARBEDİLDİ

Ancak bu kez de eşi, karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın, kocasından şikayetçi oldu.

Adana'da karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı



"EŞİM MADDE BAĞIMLISI"

Gamze G., 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum ama kendisi bana karşı hiç iyi olmadı. Bana iftira attı ve dünden bu yana şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı.

"ÇOCUKLARIM İÇİN BİR ŞANS DAHA VERMİŞTİM"

5 ay önce de ayrılacaktık, mahkemeye vermiştim ama çocuklarım için bir şans daha verdim.





"ŞARJ KABLOSUYLA ELLERİMİ BAĞLADI"

Dün beni darbederken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı. Bu şiddet olayı dünden bu yana devam etti. ‘Beni aldattın, başkasıyla olmuşsundur’ diyerek dövmeye devam etti.

"KAFAMA SİLAH DAYADI"

Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp, ‘sen olmuşsundur, beni aldattın’ demeye devam etti ama ben kaç defa öyle bir şeyin olmadığını söyledim.”





"YAPTIKLARI YANINA KÂR KALMASIN"

Gamze G., kocasının sabah kalkıp tekrar dövdüğünü sonra da uyuduğunu belirterek, “Bugün de dövdü daha sonra uyudu, o arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik. Şikâyetçiyim sonuna kadar. Bana bunları yaptı, yanına kâr kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim dedi.” diye konuştu.

Polis, her yerde kaçan kocayı arıyor.



