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Adana'da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı

Adana'da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı

4 otomobilin içine girip bir süre uyuduktan sonra çalan, 8 otomobilden de hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalanıp tutuklandı. İfade veren şahıs, üşüdüğü için araçlara girdiğini söyledi.