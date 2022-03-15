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    Adana'da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı

    4 otomobilin içine girip bir süre uyuduktan sonra çalan, 8 otomobilden de hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalanıp tutuklandı. İfade veren şahıs, üşüdüğü için araçlara girdiğini söyledi.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 09:58
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    Adana'da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişi ile otomobillerinden hırsızlık yapılan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kapısını açarak bindiği otomobillerde bir süre uyuyup, oturduktan sonra düz kontak yaparak çalıştırıp çaldığını belirledi.

    Ayrıca şüphelinin, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü çaldığı saptandı. Hırsızlık anları ise olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    2019'DA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

    Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelinin, 2012 yılında ‘yağma’ suçundan tutuklanıp, 2019 yılında cezaevinden çıkan Yılmaz K. (35) olduğu tespit edildi.

    YAKALANDI

    Adresi belirlenen Yılmaz K., Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

    "ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN BİNDİM, DAYANAMAYIP ÇALDIM"

    Emniyete götürülen Yılmaz K.’nin ifadesinde, "Üşüdüğüm için otomobillere bindim. Bir süre oturduktan sonra da dayanamayıp çaldım." dediği öğrenildi.

    SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince terk halinde bulunan otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.

    Adana da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı #1

    Adana da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı #2

    Adana da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı #3

    Adana da hırsız, içinde uyuduğu 4 otomobili çaldı #4


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