Adana polisi, bir kıraathanede 'horoz dövüştürülüyor' ihbarı alındı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.
205 bin 600 TL para cezası
Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.
Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı.
Horoz dövüşü yapılan anlar da kameraya yansıdı.
80 horoz kurtarıldı
Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL'ye de el koydu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi İlyas Ş. ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.'ye, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.
Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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