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Adana'da horoz dövüşüne baskın! 205 bin 600 TL ceza kesildi

Adana'da horoz dövüşüne baskın! 205 bin 600 TL ceza kesildi Kıraathanede horoz dövüştürerek bahis oynatan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL ceza uygulandı. Kurtarılan 80 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.