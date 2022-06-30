Adana'da kadın cinayetine engel olmak isterken hayatını kaybetti

Aynı fabrikada çalıştığı kadını öldürmeye gelen eşini durdurmaya çalışan Tolga K., öfkeli eşin kurbanı oldu. Tolga K.'nin eşi, "Benim kocamın ne suçu vardı" diye isyan etti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi trajik bir olaya sahne oldu.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan karısı Cansu Y'nin yanına gelen ve uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen D.Y., eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

1 kişiyi rehin aldı

Bu sırada D.Y, Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü V.K'nin boğazına bıçak dayayıp, kısa süre rehin aldı, Cansu Y. ise olay yerinden kaçtı.

Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti VİDEO

Engel olmak isterken bıçaklandı

DHA'nın haberine göre çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K'yi bırakan D.Y, Cansu Y'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga K'yi (33) bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan Tolga K, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan D.Y, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

"Benim kocamın ne suçu vardı"

Polis ekiplerinin araması sonucu fabrika içerisinde bulunan Cansu Y'ye, Tolga K'nin karısı Makbule K, "Benim kocamın ne suçu vardı. Her şey senin yüzünden oldu." diyerek tepki gösterdi.

Polis aracına bindirilen Cansu Y, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.





















