Adana'da kayıp oğlunu gözyaşlarıyla bekliyor: Ona çok düşkündüm... 3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, gözü yaşlı bir şekilde dönüşünü bekliyor. Genç adamın ise uzun zamandır eşiyle sorunları olduğu öğrenildi.

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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu, 13 Aralık günü ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi.

Bir daha haber alınamayan genç adamın ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi.

Kozan-Mansurlu yolunda jandarma, özel eğitimli köpekler ve arama ekipleri tarafından narenciye bahçeleri arasında aranan Hakkulu’nun annesi ve babası, oğullarının bulunması için gözyaşları ile arama çalışmalarını takip etti.

"Kayıp mı öldü mü bilmiyoruz"

Baba Mehmet Hakkulu, 01 ABF 313 plakalı aracı ile Kayseri-Mansurlu yolunda aracın terk edilmiş halde bulunduğunu ve oğlunun başına bir şey geldiğinden endişelendiğini kaydederek, “Oğlumun eşi ile sorunları vardı, ayrı yaşarlardı. Birden kayboldu ortadan. Ama kayıp ama öldü bunu bilmiyoruz. Öldürülmesinden endişe ediyoruz.

En son cuma günü çarşıda karşılaşmıştık, konuşmadık. Dün okuldan çocuklarını almış, berbere götürüp tıraş ettirmiş ve annesine teslim etmiş. Bu tarafa gelmiş ve 16.00’dan sonra hiç haber alınamadı. Evli, 3 çocuğu vardı, eşinden ayrıydı. Ev almış eşine vermişti, eşi ile nikah yoktu. Sıkıntılı bir durumdaydı.” diye konuştu.

Anne Zühre Hakkulu ise 7 evladı olduğunu ve bu oğluna çok düşkün olduğunu gözyaşları içinde anlatıp, “Eşi ile sorunları vardı. Dün eşine çiçek alıp götürmüş barışmak istemiş, eşi kabul etmemiş. Oğlumun parça dükkanı vardı onu da devretmiş. Oğlum ne olur beni görüyorsan, yaşıyorsan gel. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun. Bir hafta yanında kaldım bana hiçbir derdini söylemedin. Ne olur gel çocukların ağlıyor.” diyerek oğluna seslendi.

Özel ekip kuruldu

Yeğen Mustafa Sarıboğa da dayısının her yerde jandarma tarafından arandığını, dayısının boşandığı eşiyle sorunları olduğunu söyledi.

33 yaşındaki genç, bölgede jandarma ekipleri tarafından kurulan özel ekip ile her yerde aranıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)