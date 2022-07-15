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    Adana'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • 15.07.2022 - 07:10
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    Adana'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Gece saatlerinde, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda, Akif Öveç yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun'un kullandığı kafa kafaya çarpıştı.

    Sürücüler olay yerinde can verdi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüler Öveç ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Adana da kaza: 2 ölü 5 yaralı #1

    5 kişi yaralandı

    Kazada her iki araçta yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

     

     

    Adana da kaza: 2 ölü 5 yaralı #2

    Adana da kaza: 2 ölü 5 yaralı #3

    Adana da kaza: 2 ölü 5 yaralı #4


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